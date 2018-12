Non ce l’ha fatta la mamma guerriera di Nova Milanese. Laura Maringoni si è spenta venerdì a 38 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La città si era mobilitata per aiutarla.

Non ce l’ha fatta la mamma guerriera di Nova Milanese

Ha combattuto con tutte le sue forze ma purtroppo Laura Maringoni non ce l’ha fatta. Venerdì la mamma, originaria di Nova Milanese, è stata strappata all’affetto dei suoi cari. Lascia il marito Marco e due bimbi di 2 e 4 anni. Oltre ai fratelli e a tantissime persone che le volevano bene.

La città le voleva un gran bene

Di Laura, che da circa 12 anni viveva a Carmagnola in provincia di Torino, avevamo parlato solo il mese scorso. Quando associazioni e singoli cittadini di Nova Milanese avevano organizzato due iniziative per raccogliere fondi destinati a sostenere la costosa cura sperimentale che aveva deciso di intraprendere.

Al primo di questi eventi, il 6 novembre 2018, c’era anche lei, che aveva voluto ringraziare personalmente i novesi per la vicinanza e sostegno durante la sua battaglia. Una battaglia durata due anni. QUI IL LINK ALL’ARTICOLO

La scoperta della malattia nel 2016. Poi le cure sperimentali

Laura, infatti, aveva scoperto la malattia nel 2016, quando era incinta di sette mesi. Da allora aveva iniziato la sua battaglia contro il “mostro”. Poi, poco più di un anno fa, era stata inserita in un gruppo per una cura sperimentale negli Stati Uniti. Ma i tempi si erano allungati troppo e Laura ha dovuto percorrere strade alternative, appoggiandosi ad una clinica tedesca per un’altra cura.

Venerdì la messa si suffragio

In città c’è grande dolore per la perdita della 38enne. In tantissimi la conoscevano e le volevano bene. Venerdì 14 dicembre alle 18,15 in chiesa Sant’Antonino Martire sara celebrata una messa di suffragio.