Morto l’anziano che ieri si è sentito male a Macherio

Non ce l’ha fatta il 78enne che ieri pomeriggio è stato soccorso in via Parini a Macherio a seguito di un grave malore in strada. L’uomo, un volontario molto noto in paese, è morto poco dopo l’arrivo all’Ospedale San Gerardo di Monza.

I soccorsi erano scattati ieri, martedì 10 dicembre, intorno alle 13.30. Sul posto erano arrivati tempestivamente i soccorsi. Nonostante il rapido trasporto in ospedale, tutti i tentativi di salvagli la vita sono stati vani.