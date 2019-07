Non ce l’ha fatta il dottor Paolo Galimberti, il dirigente Areu di Meda che ieri è stato travolto da un’auto mentre attraversava in via Melchiorre Gioia a Milano.

Cordoglio per il dirigente Areu

Fino all’ultimo tutti hanno sperato che il 58enne potesse farcela, ma purtroppo le sue condizioni erano troppo critiche. Sconcerto e commozione a Meda, la città in cui abitava con la famiglia, e nel mondo del soccorso, dove era un vero e proprio punto di riferimento. Dopo la laurea in Medicina si era infatti specializzato in anestesia e rianimazione. Fino al 2017 ha lavorato all’ospedale di Desio, poi l’incarico in Areu al coordinamento clinico della sala operativa. E’ stato anche a lungo direttore sanitario della Croce Bianca di Mariano Comense.

TORNA ALLA HOME