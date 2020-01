Non si fermano all’alta della Polizia locale: inseguimento a Villasanta. E’ accaduto lunedì 20 gennaio. Gli agenti sono riusciti a fermare l’auto. Denunciati due soggetti.

Non si fermano all’alt della Polizia locale: inseguimento a Villasanta

Nella giornata di lunedì 20 gennaio, nel tardo pomeriggio, gli agenti della Polizia locale di Villasanta hanno notato e fermato per un controllo stradale una vettura nel parcheggio del centro commerciale Il Gigante di via Vecellio.

All’alt degli agenti, però il conducente invece di fermarsi si è dato alla fuga, prima tentando di speronare la pattuglia e poi superando con una pericolosa manovra i veicoli incolonnati al semaforo, per dirigersi verso il centro cittadino.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità nel quale la vettura ha viaggiato per alcune vie in contromano fino all’arrivo nella centralissima Piazza Europa dove gli occupanti hanno provato a fuggire a piedi abbandonando il veicolo.

Uno guidava senza patente

Gli agenti sono riusciti a bloccarli tempestivamente e a portarli in comando. Si tratta di due italiani già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due aveva addosso una banconota contraffatta.

Inoltre il conducente guidava nonostante fosse privo di patente, violazione per la quale era già stato fermato alcuni mesi fa. Il veicolo che risultava segnalato in relazione ad alcuni episodi di furto, è stato sequestrato.

Sono in corso ulteriori accertamenti a carico dei soggetti fermati, denunciati in stato di libertà.