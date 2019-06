Nonno e nipotino di Seveso investiti sulle strisce a Cesano Maderno, tanta apprensione questa mattina, ma fortunatamente nulla di grave.

Nonno e nipotino investiti sulle strisce

E’ successo oggi, sabato 15 giugno 2019, intorno alle 9 in corso Roma. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma in base a quanto ricostruito finora parrebbe che il nonno, un 58enne residente a Cesano, stesse attraversando le strisce pedonali insieme al nipote di 5 anni, residente a Seveso. La conducente di una “Peugeot 206”, per motivi ancora da chiarire, li ha urtati.

Entrambi in ospedale

Fortunatamente l’impatto non è stato molto violento e sia il nonno che il nipote, soccorsi dai sanitari della Croce Bianca di Cesano Maderno, sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.