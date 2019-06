Noto ristoratore si sente male per il caldo e finisce in ospedale. E’ successo poco dopo le 11 di oggi, venerdì 28 giugno 2019, a Seregno.

Noto ristoratore si sente male per il caldo

L’allarme è scattato all’Osteria Marinara di via Stefano Da Seregno, 64. In base a quanto è stato possibile ricostruire, il titolare 58enne era appena rientrato nel ristorante dopo essere uscito per fare la spesa. Probabilmente a causa dello sbalzo di temperatura tra l’esterno e l’interno del locale ha accusato un malore.

In ospedale per accertamenti

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono accorse un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure al ristoratore, per poi trasferirlo all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso. L’uomo è sempre rimasto cosciente.