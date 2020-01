Nottata tutto sommato tranquilla per i soccorritori in Brianza.

Pochi, infatti, gli interventi sul territorio tra sabato 25 gennaio e oggi, domenica 26: fortunatamente nessuno di grave entità.

Due incidenti

A Cogliate un incidente, avvenuto intorno a mezzanotte e mezza ha svegliato via Cesare Battisti. Due auto infatti si sono scontrate causando il ferimento di due uomini rispettivamente di 43 e 48 anni. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze nello schianto, anche se i soccorritori hanno ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale degli automobilisti. Entrambi in codice giallo, sono stati accompagnati al Niguarda e al nosocomio di Garbagnate Milanese per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Desio per fare luce sulla dinamica ed eventuali responsabilità dei coinvolti.

A Lesmo, invece, è andato in scena un ribaltamento lungo via Carlo Maria Maggi, al confine con la frazione Peregallo. Per ragioni ancora da chiarire due ragazzi di 19 anni avrebbero perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada intorno alle 4 del mattino. Subito allertati, sul posto si sono precipitati in codice giallo i paramedici volontari di Vimercate. Fortunatamente però nessuno dei due giovani ha riportato ferite serie, motivo per cui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della stazione di Monza.

Nottata difficile per due giovani

Altri due interventi nella notte hanno riguardato due giovani. Nello specifico un 18enne è stato soccorso a Carate, in via Della Valle, per un’intossicazione etilica che ha richiesto il trasferimento, in codice verde, in ospedale al San Gerardo. Nel secondo cado l’intervento è avvenuto a Desio, in via Milano, dove un 27enne è stato soccorso in codice giallo per un malore che lo ha colpito in via Milano. Anche lui è stato accompagnato in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti e le cure del caso.