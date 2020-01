Un 37enne trasportato all’Ospedale San Gerardo. Un 47enne invece portato a Vimercate in codice giallo.

Soccorso un 37enne a Monza

Un uomo di 37 anni è stato soccorso nella notte a Monza. In base alle informazioni rese note dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo le 2.15 i Carabinieri del Gruppo compagnie di Monza e un’ambulanza della Croce Rossa sono intervenuti in via Bergamo. Qui l’uomo è stato soccorso e poi trasportato all’Ospedale San Gerardo.

Aggressione a Vimercate: 47enne in ospedale

Sempre nella notte, ma in via Molgora a Vimercate, si è verificata un’altra aggressione ai danni di un 47enne. Mentre resta da chiarire con precisione cosa sia accaduto, di certo si sa che intorno alle 2.13 sul posto sono intervenuti i Carabinieri, l’ambulanza e l’automedica. Il 47enne è stato trasportato all’Ospedale di Vimercate in codice giallo.