Notte movimentata in via Roma a Macherio. Intorno alle 5 è stato reso necessario l’intervento di due ambulanze, un’automedica e dei carabinieri.

Ambulanze e carabinieri a Macherio

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che militari e mezzi di soccorso siano intervenuti per due ragazzi stranieri, ventenni. I due avrebbero trascorso una nottata movimentata per le vie del paese. Terminata all’altezza della rotatoria di via Roma. Nottata nel corso della quale avrebbero anche tentato di intrufolarsi all’interno di un bar della zona.

I due ventenni sono stati bloccati e trasportati in codice verde negli ospedali di Monza e Desio dalle ambulanze della Croce verde di Lissone e di Seregno soccorso.

Seguono aggiornamenti.