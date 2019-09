Diversi gli interventi degli uomini del 118 nella notte appena passata risultata molto movimentata soprattutto per aggressioni e intossicazioni etiliche.

Gli interventi durante tutta la notte

I volontari e i medici del 118 sono intervenuti poco dopo mezzanotte per soccorrere un uomo di 31 anni in via Dante Alighieri a Concorezzo con sintomi da intossicazione etilica: un intevento che si è concluso in codice verde a Vimercate. Poco pima dell’una ennesimo intervento in centro a Monza, in corso Milano, per un trentenne anch’esso ubriaco. All’una di notte a Brugherio un 18enne è stato invece soccorso dopo aver subito un’aggressione e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Due incidenti nella notte

Oltre a due nuovi interventi per intossicazione etilica nella notte, il 118 è intervenuto per due incidenti: il primo a Meda in via Indipendenza intorno alle 2 che ha coinvolto due 20enni a bordo di due auto che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Desio. Intorno alle 4 di notte un 20enne a Limbiate, in piazza Walter Tobagi, si è ribaltato con la propria auto. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo.