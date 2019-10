Nova: 19enne finisce con l’auto contro un ostacolo. Il ragazzo fortunatamente non ha riportato ferite. Malore a Cesano per un 41enne.

Gli interventi di soccorso della notte

Sono due gli interventi di soccorso effettuati nella notte in Brianza. A Cesano Maderno i volontari della croce bianca locale sono intervenuti poco prima delle tre per un 41enne che si è sentito male in via Volta. L’uomo, dopo i primi accertamenti sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Desio in codice verde.

A Nova Milanese invece i soccorsi sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto in via Pellico pochi minuti prima delle quattro. In base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza si è trattato di un 19enne che, per cause ancora da accertare, è finito contro un ostacolo con la sua auto.

Il ragazzo, soccorso dal personale del 118, è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio.