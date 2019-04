Nova Milanese: 31enne finisce in ospedale dopo un’aggressione. E’ accaduto questa notte in via Villoresi.

Aggressione a Nova Milanese

Un ragazzo di 31 anni è finito in ospedale a Desio dopo un’aggressione avvenuta nella notte a Nova Milanese. In base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 118 è scattata poco dopo l’una. Sul posto si sono portati i volontari della croce rossa di Varedo e i Carabinieri della compagnia di Desio. Fortunatamente nulla di grave per il ragazzo: medicato sul posto è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice verde. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’ordine.