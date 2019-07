Novantamila euro per sistemare i parchetti. Sopralluogo del sindaco Sartori di Bovisio e dell’assessore Castellini per individuare le criticità e pianificare l’intervento

Novantamila euro per sistemare i parchetti

Sopralluogo nei parchetti pubblici per fare il punto della situazione, prendere nota dei giochi pericolosi, quelli da sistemare e quelli da sostituire. L’Amministrazione comunale di Bovisio Masciago interverrà per migliorare la sicurezza delle aree verdi investendo i 90mila euro arrivati dal ministero dello Sviluppo economico che con apposito decreto ha destinato contributi agli enti locali per efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio.

Sopralluogo con i tecnici

Al sopralluogo di lunedì della scorsa settimana negli otto parchi cittadini erano presenti il sindaco Giovanni Sartori, l’assessore ai Lavori pubblico Danilo Castellini e l’architetto Riccardo Padovani, responsabile del settore gestione territorio del Comune. Con la ricognizione sono state messe nero su bianco tutte le criticità e si potrà pianificare l’azione d’intervento, che però non sarà nell’immediato.

Intervento a settembre

“Non abbiamo riscontrati situazioni particolarmente gravi e non ci sono parchi in condizioni peggiori di altri – hanno spiegato il sindaco Sartori e l’assessore Castellini – purtroppo però non riusciremo a iniziare i lavori prima della fine dell’estate”. Ci sono appunto da rispettare dei tempi tecnici: a breve sarà pubblicata la manifestazione d’interesse. Come stabilito dal decreto ministeriale che assegna i fondi, i lavori devono iniziare entro il 31 ottobre.