Ketamina nelle tasche dei pantaloni, pusher in manette

I Carabinieri di Carate Brianza hanno arrestato un giovane di 20 anni, domiciliato a Seregno, di professione operaio, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i militari hanno notato un’auto in sosta con a bordo un soggetto, decidendo di approfondire il controllo.

Alla vista dei militari il giovane ha subito mostrato segni di nervosismo. Chiara la ragione: in una tasca interna dei pantaloni, occultava ben nove dosi di ketamina, pericolosa sostanza psicotropa il cui possesso, senza prescrizione medica, è considerato reato e che specialmente tra i più giovani viene utilizzata come droga d’abuso. Sequestrata anche la somma di 55 euro, ritenuti provento di precedenti cessioni.

Sono cosi scattate le manette per il giovane detentore della sostanza, che per quantità e suddivisione in dosi è da considerarsi destinata allo spaccio al dettaglio.Condotto dinanzi al Giudice del Tribunale di Monza, l’arresto è stato convalidato ed il processo rinviato a giugno.

La ketamina se usata in ambiente clinico controllato, e a determinate dosi, produce effetti anestetici ed analgesici sia sull’uomo che sull’animale. A basse dosi, invece, determina stati psichedelici, allucinazioni ed euforia. Proprio a causa di questi effetti, la ketamina è diventata una droga d’abuso, distribuita illegalmente. L’assunzione prolungata e costante può compromettere la salute, oltre a determinare dipendenza patologica.

