Nudo e ubriaco in strada aggredisce i carabinieri. Un nigeriano di 30 anni è stato arrestato a Limbiate con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale

Straniero nudo e ubriaco importuna i passanti

E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Un nigeriano di 30 anni ieri sera, domenica 16 settembre, sera ha messo in allarme i residenti di via De Amicis. La strada è una traversa di via Leonardo Da Vinci, al Villaggio Giovi. Lo straniero, operaio e incensurato, finora non aveva mai dato problemi alle forze dell’ordine.

Intervenuti i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22,30. Da via De Amici era arrivata le segnalazioni di alcuni abitanti preoccupati per la presenza di una persona che vagava in strada senza vestiti, in forte stato di alterazione: gridava e infastidiva chiunque gli si trovasse davanti.

Ha cercato di reagire

Una volta giunti sul posto i militari della stazione cittadina hanno provato a bloccare l’uomo. Lui però ha cercato di reagire per non farsi prendere. I carabinieri sono comunque riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Condotto in carcere, questa mattina il 30enne è comparso davanti al giudice per la direttissima.