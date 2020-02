Finiti i lavori di installazione delle nuove luci intelligenti alla scuola Casati: la nuova tecnologia consente lo spegnimento automatico dei corpi illuminanti.

Luci intelligenti per tutte le aule

Ecco il nuovo impianto del costo di 70 mila euro in grado di far rispamiare denaro e rendere più confortevole anche le ore di studio dei ragazzi e delle loro insegnanti. I lavori si sono conclusi negli scorsi giorni e hanno permesso di rinnovare completamente l’illuminazione in tutte le aule della scuola primaria Casati. In particolare, la scelta del Comune è ricaduta su corpi luce «intelligenti», in grado di attivarsi autonomamente nel momento in cui il sensore collocato all’ingresso dell’aula percepisce la presenza delle persone. Niente più pulsanti per l’accensione e lo spegnimento delle luci, evitando inutili sprechi e contribuendo all’efficientamento dell’edificio. Al tempo stesso, i corpi luce sono in grado di dosare la propria potenza in base alle condizioni ambientali esterne o possono essere modificati manualmente in caso di proiezioni o utilizzo delle lavagne multimediali.

Le parole del sindaco

Dei lavori appena conclusi ha voluto parlare anche il sindaco Lisa Mandelli: