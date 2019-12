Nuovo direttore della Chirurgia dall’Istituto dei tumori.

Da qualche giorno l’Azienda socio sanitaria di Vimercate e in particolare l’ospedale di Vimercate possono schierare una punta di primo livello. Stiamo parlando di Christian Cotsoglou, 43 anni, nuovo direttore della Chirurgia Generale.

Dall’Istituto dei tumori

Il professionista ha operato in passato all’ospedale San Paolo di Milano e, fino a pochi giorni fa, all’Istituto nazionale dei tumori. Specialista in Chirurgia oncologica e in particolare in chirurgia epato-gastro-pancretatica e trapianti di fegato, è stato anche docente all’Università degli Studi di Milano.

Il nuovo primario è stato presentato oggi, mercoledì, negli uffici della direzione dell’Asst alla presenza del direttore generale Nunzio Del Sorbo, del direttore sanitario Giovanni Monza e dei colleghi Franco Parmigiani (alla guida del Dipartimento chirurgico) e Daniele Fagnani (direttore dell’Oncologia), con cui lavorerà a stretto contatto.

L’importanza della specializzazione

Il nuovo arrivato ha battuto soprattutto sul tasto della specializzazione

“Ho scelto Vimercate dopo aver lasciato l’Istituto dei tumori perché qui ho visto lo spazio per insediare un vero e proprio reparto di Chirurgia oncologica dell’apparo digerente che, per altro, con la prossima nascita dell’Asst della Brianza, servirà un bacino molto vasto (circa 900mila abitanti, ndr) – ha spiegato Cotsoglou – L’obiettivo è quello di creare un team ad alta specializzazione, nel quale ciascuno si occupi di una specifica patologia di pancreas, fegato, stomaco e colon. Sarà fatto tutto lo sforzo possibile per dotare la struttura di ulteriore strumentazione moderna. Un’attenzione speciale supporterà il rapporto con i medici di famiglia con l’obiettivo di una forte alleanza con essi”.

I numeri

La struttura di Chirurgia generale di Vimercate comprende, oltre al primario, anche 12 chirurghi, 43 infermieri e personale di supporto in sala operatoria; 40 infermieri e operatori in reparto.

Nel 2018 gli interventi realizzati sono stati 1.600, di cui 170 all’intestino, pancreas e fegato, 50 al torace, quasi 100 alla mammella; 212 le colicistectomie e 360 gli interventi per ernia. Diverse le operazioni già messe in agenda nei prossimi giorni dal nuovo primario. Tra queste alcuni interventi complessi al pancreas.