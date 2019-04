Occupano il casolare della ferrovia, abusivi sorpresi dalla Polizia locale. L’intervento dei vigili è avvenuto nel quartiere Stazione-Sacro Cuore a Desio.

Alcuni dei residenti hanno notato il viavai e hanno allertato il comando di via Partigiani d’Italia. Al momento del controllo i vigili si sono accorti della presenza di tre senzatetto di origine moldava, di conseguenza hanno proceduto con lo sgombero. A quanto pare gli stranieri entravano e uscivano da una finestra, dove le inferriate erano state tranciate. E per arrivare al casolare utilizzavano un passaggio attraverso una rete tagliata in via Brambilla.

I tre fermati sono stati accompagnati in Questura

Gli agenti della Polizia locale hanno trovato alcuni pagliericci e suppellettili. I tre, tutti di origine moldava, tra cui due fratelli, hanno rispettivamente 37, 35 e 26 anni. Sono stati condotti prima al comando e successivamente in Questura per le procedure di rito e per capire se hanno delle pendenze a loro carico. Qualche settimana fa i vigili, invece, avevano proceduto allo sgombero della Palazzina Cremonini, da tempo occupata da abusivi.