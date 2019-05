Operaio di Seveso finisce in carcere per furto aggravato.

Violava la misura alternativa, finisce in carcere per furto

Nei giorno i scorsi i Carabinieri della stazione di Seveso hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa nei confronti di M.F., un operaio classe 1983 già noto alle forze dell’ordine. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia per un furto commesso nel 2014 a Concesio. Il 36enne era stato affidato in prova, ma dato che continuava a violare questa misura è stato tradotto in carcere.

Dovrà scontare due mesi e 20 giorni

I militari della stazione locale hanno così dato esecuzione al decreto di sospensione dell’affidamento in prova: il sevesino dovrà scontare in carcere la pena residua, pari a due mesi e 20 giorni.