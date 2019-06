Il Comune ha prorogato l’ordinanza anti alcol nelle aree pubbliche ma la Lega ne contesta l’efficacia e mostre le fotografie di chi beve in città, anche in pieno giorno.

Alcol vietato in piazze e parchi

L’Amministrazione di Seregno, guidata dal sindaco Alberto Rossi, ha prorogato fino all’inizio di novembre una ordinanza contro il consumo di alcolici nelle aree pubbliche che non siano destinate alla somministrazione, come piazze e parchi pubblici. Il provvedimento era stato introdotto per la prima volta il 22 novembre scorso, finora soltanto una decina le sanzioni amministrative comminate dalla Polizia locale ai trasgressori.

Per la Lega provvedimento inefficace

La Lega, per voce del capogruppo in Consiglio Edoardo Trezzi, contesta però l’efficacia del provvedimento del sindaco. “Se c’è un’ordinanza va fatta rispettare oppure si cancella, altrimenti si prende in giro la gente”. Sul tema il rappresentante locale del Carroccio ha presentato in Consiglio comunale una interpellanza.

Le foto scattate dal consigliere

Il consigliere ha allegato alla interpellanza una serie di fotografie, scattate in città. Le immagini ritraggono giovani e meno giovani con bicchieri e bottiglie in mano, che bevono in pieno centro. Sia nelle ore diurne che durante la serata del giovedì, con i negozi aperti e le vie della Zona a traffico limitato affollate. In passato il Comune aveva applicato il cosiddetto Daspo urbano, leggi qui.