Parcheggia l’auto e scende. Poi la macchina prende fuoco

Ha fatto in tempo a posteggiare l’auto e a scendere. Poi la macchina ha preso fuoco. E’ accaduto ieri sera a un automobilista in via Pasubio a Nova Milanese. L’uomo si è accorto che qualcosa non andava proprio mentre stava parcheggiando perché ha sentito odore di bruciato. La conferma è arrivata da un altro automobilista di passaggio che l’ha avvertito del fumo che usciva dalla vettura. Non appena il proprietario è sceso dall’abitacolo l’auto ha preso fuoco, deteriorandosi completamente.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Desio mentre i Carabinieri di Nova Milanese hanno raggiunto via Pasubio per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti sembrerebbe che a provocare le fiamme sia stato un cortocircuito.