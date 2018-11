Parcheggio selvaggio, multe e proteste dei negozianti in via Magenta a Seregno. Gli esercenti faticano a trovare posti liberi e spesso sono costretti a lasciare l’auto in doppia fila ma fioccano le multe.

Caos parcheggi in via Magenta

Protestano i negozianti di via Magenta, in pieno centro a Seregno, per la difficoltà di trovare parcheggio durante l’orario di lavoro. Spesso gli esercenti sono costretti a lasciare l’auto in doppia fila ma creano intralcio alla circolazione. E fioccano le multe della Polizia locale.

A un’addetta della pizzeria due multe in pochi giorni

Una dipendente della pizzeria di via Magenta ha preso due multe nel giro di pochi giorni. La prima per l’auto lasciata pochi minuti in doppia fila, la seconda perché la parte anteriore della vettura era sopra le strisce pedonali. L’automobilista si lamenta in un’intervista al Giornale di Seregno: “Lavoro per pagare le multe ai vigili urbani?”.

“Non posso lanciare le pizze dal finestrino”

L’addetta della pizzeria tuona contro la Polizia locale: “Non posso lanciare le pizze dal finestrino e nemmeno lasciare la macchina in mezzo alla strada con le quattro frecce, così bloccherei tutta la città. In via Magenta c’è un posto auto riservato al carico e scarico ma è sempre occupato. Come faccio a lavorare?”.

Sale la protesta dei negozianti

Secondo diversi negozianti della zona “ci sono macchine che restano in sosta per ore e addirittura per giorni interi negli stalli con il disco orario. Qualcuno parcheggia davanti ai portoni, in doppia fila e sulle strisce ma senza prendere mai la multa. Spesso anche gli autobus fanno fatica a passare”. Per questo i commercianti chiedono al Comune di creare degli stalli di sosta soltanto per il carico e scarico.

