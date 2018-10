Parrucchiere trovato morto in casa. Non c’è stato nulla da fare per Andrea Corrado: il 45enne, che lavorava a Meda come parrucchiere, è stato trovato morto ieri mattina, martedì 2 ottobre, nella sua abitazione in via Roma a Lentate sul Seveso.

Trovato morto in casa a Lentate

L’allarme è scattato ieri mattina: da qualche ora il 45enne non dava notizie. In via Roma si sono precipitati carabinieri, ambulanze e automedica, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del parrucchiere. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma l’ipotesi più probabile è quella della morte naturale.

La notizia si è diffusa a Lentate e Meda

La notizia della sua morte si è presto diffusa a Lentate, dove abitava, e a Meda, dove era molto apprezzato per la professionalità sul lavoro e per il suo essere sempre sorridente.