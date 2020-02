Sono partiti questa mattina a Vimercate in piazza Unità d’Italia i lavori per realizzare le nuove aiule e piantumare i tigli che sostituiranno i vecchi pini marittimi.

Piazza Unità d’Italia al centro delle polemiche

Dopo che nelle scorse settimane sono stati abbattuti i pini marittimi, che da quasi 70 anni caratterizzavano la centrale piazza del comune, sono partiti i lavori per la sistemazione di marciapiedi e aiuole. L’abbattimento delle piante, voluto dall’Amministrazione per evitare che le radici rovinassero ulteriormente i marciapiedi e i parcheggi, aveva portato con se anche un grande stuolo di polemiche da parte dell’opposizione, oltre che da parte di alcuni cittadini. Al centro della polemica, il taglio di piante in salute, che erano diventate nel corso dei decenni anche parte integrante del paesaggio del centro cittadino.

I lavori in corso

Operai e mezzi al lavoro da questa mattina per sistemare le parti di marciapiede e stalli di sosta rovinati nel corso degli anni dalle radici e successivamente per la creazione delle aiuole lungo entrambi i marciapiedi interessati: successivamente ci sarà la piantumazione dei nuovi tigli come previsito dal comune. Un lavoro che complessivamente dovrebbe concludersi in poche settimane ridando ai cittadini una nuova piazza.

