Passa col rosso travolge un’auto e fugge: denunciato un 34enne. E’ accaduto sabato sera a Carate. L’uomo è stato rintracciato grazie alla descrizione di alcuni testimoni.

Passa col rosso travolge un’auto e fugge: denunciato un 34enne

E’ passato con il rosso finendo contro un’auto con a bordo papà, figlia e amica della ragazzina. Poi è sceso dall’auto ed è fuggito, ma in breve tempo i Carabinieri sono riusciti ad acciuffarlo.

E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22 a Carate, all’incrocio tra via Piave e via Mazzini. A provocare l’incidente è stato un rumeno di 34 anni che si trovava a bordo di una «Volkswagen Passat» con targa straniera.

La dinamica

In base ad una prima ricostruzione dei militari l’uomo sarebbe ripartito con il rosso dal semaforo di via Mazzini finendo addosso alla «Fiat Punto» guidata da un 51enne che proveniva da via Piave. Il 51enne, che aveva in macchina anche la figlia di 16 anni e un’amica della giovane, 15 anni, ha subito allertato i Carabinieri.

Fortunatamente nessuno dei tre ha riportato gravi conseguenze. I militari intervenuti sull’incidente, grazie anche alla descrizione di alcuni testimoni, hanno rintracciato il rumeno poco dopo, nei pressi del ristorante «Al Burigiott». I successivi accertamenti hanno confermato che era proprio lui alla guida della «Passat» che ha travolto la «Fiat Punto». Il 34enne è stato così denunciato per lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso.

Sono in corso accertamenti per stabilire se avesse fatto uso di alcol o droga prima di mettersi alla guida.