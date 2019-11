Fermato dalla Polizia stradale di Seregno con la patente falsa. Denunciato un marocchino di 33 anni nei pressi dello svincolo per la tangenziale nord a Monza.

Fermato con la patente falsa

Nella mattinata di martedì a Monza lungo la Superstrada, nei pressi dello svincolo per la tangenziale nord, la pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Seregno ha controllato una “Fiat 500”. Alla guida un cittadino di nazionalità marocchina con a bordo un connazionale. La vettura è risultata priva di assicurazione e il conducente sprovvisto di patente di guida.

Due marocchini irregolari

Dai primi accertamenti i due stranieri a bordo, di 33 e 24 anni, sono risultati irregolari sul territorio italiano. Entrambi sono stati accompagnati nella Questura di Monza e della Brianza per la completa identificazione e il successivo trasferimento all’ufficio immigrazione per i necessari approfondimenti sulla regolarità nel territorio

nazionale.

Denunciato il conducente

Il conducente 33enne è stato indagato in stato di libertà per la patente di guida presumibilmente falsa. Il nordafricano rischia la reclusione da quattro mesi a due anni. E’ stato anche sanzionato per aver circolato con il veicolo privo di assicurazione, in violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada che prevede una pena pecuniaria di oltre 680 euro. Il veicolo è stato sequestrato.

