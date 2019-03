Paura a Bovisio per due auto finite contro un muro. Incidente questa mattina intorno alle 9 in via 24 Maggio.

Paura a Bovisio per due auto finite contro un muro

Paura questa mattina per un incidente che si è verificato intorno alle 9 in via 24 Maggio a Bovisio Masciago. Due le auto coinvolte – una Opel Corsa e una Fiat Panda – che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate finendo poi la loro corsa contro un muro.

I soccorsi allertati in codice rosso

I soccorsi sono scattati immediatamente. Inizialmente infatti le condizioni dei feriti, una donna di 53 anni e un uomo di 50, sono sembrate molto gravi.

Dopo l’arrivo del 118, in posto con due ambulanze provenienti da Cesano e da Seregno e con l’automedica, la situazione è invece apparsa meno grave del previsto. I due feriti, di cui uno in codice giallo e l’altro in codice verde, sono stati medicati sul posto e poi caricati in ambulanza diretti all’ospedale di Desio e a quello di Paderno Dugnano.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Bovisio Masciago che ha effettuato i rilievi e a cui ora è affidata la ricostruzione della dinamica dell’incidente.