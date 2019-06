Paura a Carate per un’auto che ha preso fuoco nella giornata di ieri, domenica. Fortunatamente tutto si è risolto senza danni alle persone

Paura a Carate

Immaginatevi di essere al volante di una vettura che improvvisamente prende fuoco. Una situazione da non augurare a nessuno che ha visto protagonista l’automobilista che ieri, domenica, al volante di una “Mercedes Ml” percorreva via Martin Luther King in direzione del centro. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Rivera alte fiamme si sono levate dal vano motore. L’automobilista ha fatto in tempo ad abbandonare la vettura prima che le fiamme interessassero anche la parte anteriore dell’abitacolo e successivamente tutta la vettura.

Prontamente allertati sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Carate e di Seregno che in un quarto d’ora o poco più hanno spento il fuoco e quindi messo in sicurezza la zona. L’uomo alla guida non ha riportato ustioni, per lui soltanto un grosso spavento.

Nella notte un’altra auto a fuoco

L’episodio si aggiunge a quello registrato nella notte lungo la Statale 36, all’altezza di Giussano. Anche in quell’occasione una vettura ha preso fuoco, ma dopo che il 42enne alla guida aveva perso il controllo finendo fuori strada. Anche il quel caso tutto si è risolto con un grosso spavento, visto che l’uomo alla guida ha avuto la prontezza di abbandonare il mezzo lanciandosi dal finestrino, riportando ferite lievi.

