Paura questo pomeriggio, mercoledì 22 gennaio 2020, a Seveso per una ragazza notata sui binari. Si sono mobilitati Carabinieri e ambulanza.

Ragazza sui binari in via Brennero

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 in via Brennero, strada che costeggia la linea ferroviaria e conduce a Barlassina. Una ragazza è stata notata sui binari e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri, al lavoro per la ricostruzione dell’accaduto. Giunta anche un’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate, i cui sanitari hanno trasferito la ragazza in codice verde all’ospedale di Desio. In corso gli accertamenti del caso.