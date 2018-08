Paura a Varedo auto balza sul marciapiede e sfiora le vetrine. Lo spettacolare incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in via Umberto I, al conducente è stata ritirata la patente

Panda banza sul marciapiede

Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale una Fiat Panda guidata da un pakistano 33enne residente a Limbiate, ha intrapreso una manovra di sorpasso mentre una Mercedes svoltava a sinistra. All’altezza del civico 96 di via Umberto I, poco prima del passaggio a livello, è avvenuto l’impatto. In seguito all’urto avvenuto intorno alle 14,30, l’utilitaria è stata sbalzata sul marciapiede dove affacciano alcune attività commerciali.

I negozi erano chiusi

La Panda ha strisciato il paraurti contro il muretto tra il negozio di ottica e l’ingresso di un palazzo. Quindi ha travolto un cestino e si è infilata nello spazio di marciapiede tra l’ingresso del negozio di fiori e il palo della luce. Per fortuna in quel momento non passava nessuno. Considerato l’orario, le attività commerciali erano chiuse. Evitati per pochi centimetri anche i tubi del metano sporgenti dal suolo, altrimenti le conseguenze potevano essere ben più gravi

Ritirata la pantente

Dopo l’incidente è accorsa una pattuglia della Polizia locale. Illesi i conducenti dei due veicoli ma al pakistano è stata ritirata la patente per il sorpasso azzardato. Durante i rilievi gli agenti non hanno constatato danni di particolare entità alle infrastrutture