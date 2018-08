Paura in una ditta di Besana Brianza dove un quarantunenne è stato soccorso dopo essersi accasciato.

Intervento del 118 alla CasaretPlast

La richiesta di soccorso è scattata poco dopo mezzogiorno dalla azienda CasaretPlast di via Rivabella. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Come riferisce l’Areu, l’azienda regionale per l’emergenza urgenza della Lombardia – l’intervento in codice rosso è partito per un infortunio in seguito a uno schiacciamento. I titolari sul posto hanno invece riferito di un malore che avrebbe colpito un autista di 41 anni che guidava un furgone. L’uomo si sarebbe accasciato nel cortile della azienda. In via Rivabella, al confine con Renate, sono intervenute la Croce Bianca di Besana, l’automedica e la Polizia locale di Besana che sta ultimando i rilievi.

L’autista 41enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.