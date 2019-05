Grande paura questa mattina a Carugo, al confine con Giussano, per una ragazzina investita.

Ragazzina investita a Carugo

L’impatto è avvenuto intorno alle 7.15 in via Vittorio Veneto. Immediatamente sono stati allertati d’urgenza i soccorsi: sul posto la Croce Bianca di Mariano, un’automedica e l’elisoccorso da Como. Ad essere investita è stata una ragazzina di 14 anni. Soccorsa sul posto è stata trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso di Cantù con l’ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Spetterà alle Forze dell’ordine, accorse in via Vittorio Veneto, stabilire la dinamica dell’accaduto.