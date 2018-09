Pauroso schianto all’incrocio, auto distrutte. L’incidente nel quartiere di Santa Valeria a Seregno è avvenuto alle 19.20, tra le vie Sauro e Toti.

Pauroso schianto all’incrocio di Santa Valeria

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale, a cui toccherà raccogliere i dettagli per definire l’accaduto. A quanto sembrerebbe dai primi rilievi, oltre ad una “Mercedes”, coinvolti anche altri due veicoli, una “Jeep Renegade” ed una “Volkswagen Turan”. In seguito al violento schianto, centrata la “Volkswagen” che era in sosta.

Due i feriti, intervento attivato in codice giallo

Due i feriti, una donna di 29 anni e un uomo di 51, che sono stati trasportati al Pronto soccorso. Giallo il codice con cui è stato attivato l’intervento. Oltre ai soccorritori della Croce Bianca di Mariano è intervenuta anche un’automedica. In più, sono stati chiamati ad operare i Vigili del fuoco di Seregno. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso.