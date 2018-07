Pedone travolto: 19enne di Biassono indagata per omicidio stradale. La ragazza domenica ha investito un 54enne a Gorgonzola. Aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Un atto dovuto in casi come questo. L’incidente di domenica costato la vita al gorgonzolese Flavio Aldi avrà una coda giudiziaria. La ragazza, una 19enne residente a Biassono, è stata infatti indagata a piede libero per omicidio stradale. Si tratta di una prassi quando avviene un mortale. Nel frattempo, però, è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura in attesa degli accertamenti del caso.

