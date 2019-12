A Seregno due pensionati hanno sventato una truffa in casa. E’ accaduto nel giro di un’ora in via Carducci e in via Buonarroti. Gli anziani non ci sono cascati e hanno chiamato i Carabinieri, quelli veri.

Anziani sventano una truffa in casa

Nei giorni scorsi a Seregno due pensionati sono stati abili a sventare una truffa in casa. Il primo episodio intorno alle 10 in via Carducci. Nell’abitazione di un 82enne si sono presentati due uomini: un falso tecnico per il controllo dell’impianto del gas e un complice che si è spacciato per un carabiniere.

I furfanti si sono allontanati

Hanno cercato di entrare nell’alloggio per asportare monili e denaro ma il pensionato non ci è cascato e ha chiamato il “112”. Al momento della telefonata i due truffatori si sono subito allontanati.

Falsi Carabinieri in borghese

Nella stessa giornata, a distanza di un’ora, in via Buonarroti due malfattori si sono avvicinati a un’anziana del ’39. I due uomini si sono qualificati come Carabinieri in borghese ma la pensionata ha fatto intendere che avrebbe chiamato i Carabinieri. E così i furfanti si sono allontanati alla svelta. Anche in precedenza si era registrata una sventata truffa, leggi qui.

Torna alla home page.