Perde il controllo con l’auto, intervengono i pompieri nell’incidente avvenuto questa notte a Monza in via Michelangelo Buonarroti.

Intervengono i pompieri

Un uomo di 29 anni e uno di 38 sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a Monza, in via Michelangelo Buonarroti. I due erano a bordo di un’auto quando hanno perso il controllo e sono finiti contro un ostacolo. L’impatto è stato particolarmente violento tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per aiutare i due uomini a uscire dall’abitacolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute anche l’automedica e la Croce bianca di Biassono che hanno trasportato i due uomini all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Monza.

Intossicazione etilica a Cesano Maderno

Sempre nella notte, due ragazzi sono stati soccorsi a Cesano Maderno in via Cerati per un’intossicazione etilica. Si tratta di due 30enni in stato di ebbrezza alcolica. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Croce rossa e la Croce bianca di Seveso. I due ragazzi si trovavano in strada. Sono stati trasportati all’ospedale di Desio per essere sottoposti agli accertamenti del caso.

Malore a Renate

Infine segnaliamo un malore avvenuto a Renate, in via Roma, poco prima delle 5. Un ragazzo di 19 anni si è sentito male in strada. Lanciato l’allarme, a soccorrerlo è intervenuta l’ambulanza della Croce bianca di Besana Brianza che ha trasportato il giovane all’ospedale di Carate Brianza in codice verde.

