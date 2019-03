Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero. Ieri pomeriggio in via Stelvio a Limbiate sono intervenuti anche i vigili del fuoco: feriti conducente e passeggero

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero

Stava percorrendo via Stelvio in direzione di Cesano Maderno quando ha perso il controllo del’auto, una Mercedes, ed è finito contro un albero. E’ successo ieri pomeriggio, domenica 24 marzo, poco dopo le 16. Per cause ancora da accertare il ragazzo alla guida, un 30enne di Lazzate, è finito fuori strada

Vigili del fuoco per aprire la portiera

Violento l’impatto tra l’albero e la parte anteriore destra della vettura, tanto che per liberare il passeggero, una 26enne, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti ad aprire la portiera e far uscire la ragazza dall’abitacolo. In via Stelvio sono accorse anche l’ambulanza della Misericordia di Arese e l’automedica.

Due feriti al Pronto soccorso

Conducente e passeggero hanno riportato lesioni di lieve entità. Sono stati accompagnati in codice giallo al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale che ha proceduto con i rilievi del sinistro

