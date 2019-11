Lo scoop è di Open, il nuovo quotidiano online fondato da Enrico Mentana, che, bruciando tutti, ha dato notizia nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre 2019, di una nota riservata che sarebbe circolata nelle ultime ore fra le Forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale.

Pericolo attentato in Italia: due ricercati

Secondo i servizi, c’è il non meglio precisato pericolo di un attentato terroristico in Italia sulla falsa riga di quello del 13 novembre 2015 nel teatro Bataclan di Parigi. E sarebbero ricercati due presunti terroristi di nazionalità albanese: Battar Nabiyula (conosciuto anche come Maximilian Defilade o Bardhyl Hoxha), di 46 anni, e Bujar Hysa, anch’egli quarantenne.

Open ha inizialmente pubblicato anche le immagini “in chiaro” dei due ricercati, salvo poi oscurarne i volti, con tutta probabilità per questioni di cautela legate alle indagini.