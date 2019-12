Pericolo in via Viganò a Triuggio per le auto che escono in contromano.

Pericolo in via Viganò

«Controlleremo chi esce in contromano da via Viganò e sarà sanzionato». E’ l’avvertimento del comandante di Polizia locale, Giuseppe La Mendola che mette in guardia gli automobilisti da comportamenti scorretti e pericolosi. La viabilità nella zona è stata modificata da lunedì 18 novembre a causa della chiusura di via Dante per lavori.

Chiusa via Dante

Con ordinanza numero 2011 del 13 novembre, la Provincia ha disposto la chiusura della strada provinciale numero 135 via Dante nel tratto successivo all’intersezione con via Petrarca (ditta Civas) alla stazione ferroviaria di Triuggio per lavori di ripristino del cedimento stradale causati dall’ammaloramento della rete fognaria. Di conseguenza è stata modificata la circolazione in via Viganò con istituzione del «senso vietato» dal civico 12 all’intersezione con via Lambro. Da via Lambro all’immissione nella Strada Provinciale 135 rimane in vigore il doppio senso di circolazione.

Sanzioni in arrivo

«Ci siamo accorti che molti escono da via Viganò verso Albiate in contromano nonostante tuttala segnaletica che abbiamo messo e che indica i divieti – spiega il comandante – Ma l’uscita in quel punto è molto pericolosa, soprattutto in questo periodo che sono in corso i lavori e c’è più traffico in zona».

Gli agenti di Polizia locale hanno effettuato dei sopralluoghi per avvisare gli automobilisti ma dopo gli avvertimenti inizieranno a elevare le sanzioni. Nel frattempo i lavori per il rifacimento della fognatura sono quasi ultimati e via Dante dovrebbe riaprire al traffico entro breve tempo. La data di riapertura della strada sarà comunicata appena possibile. Sono indicati percorsi alternativi per l’attraversamento dell’abitato di Triuggio. Il transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate è stato interdetto, fatta salva la possibilità di raggiungere le attività locali per operazioni di carico e scarico delle merci.

