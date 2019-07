Piantine di marijuana sul balcone: in manette un 37enne. I carabinieri della stazione di Varedo hanno tratto in arresto un 37enne di Bovisio Masciago per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Piantine di marijuana sul balcone

Nel pomeriggio di sabato 28 luglio, due carabinieri della stazione di Varedo impegnati in un servizio di pattuglia sul territorio, hanno notato spuntare, da un balcone al primo piano di una casa di corte di via Agnesi, a Bovisio Masciago, le fronde di una piantina di marijuana. Hanno quindi proceduto a perquisire l’abitazione, rinvenendo, sul balcone, 35 piantine di cannabis e, in casa, nascosti in diversi punti, quattro buste ed un recipiente in plastica contenti oltre un chilogrammo di marijuana, due bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

