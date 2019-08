Piazza Cavour si rifà il look e i camion restano fuori.

Ripristinata la pavimentazione di piazza Cavour a Meda

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento di una parte della pavimentazione in piazza Cavour a Meda, ormai completamente ammalorata. “Era necessario un intervento per sostituire tutte le mattonelle in porfido – spiega il sindaco Luca Santambrogio – E’ stata rimossa la pavimentazione ed è stato rimesso tutto a nuovo. Per ora abbiamo fatto una parte dei lavori, l’anno prossimo completeremo il tutto”. L’intervento, iniziato alla fine di luglio, si è concluso prima del termine previsto, il 2 settembre.

Divieto di transito per i camion con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate

Proprio per evitare che il lavoro appena completato si rovini e che il manto stradale torni a essere sconnesso, è stata anche emessa un’ordinanza per vietare il transito dei camion con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. I cartelli di divieto sono stati installati all’incrocio tra via Como e via Valtellina e in via Valtellina con l’obbligo di svoltare a sinistra in via Valseriana, per poi proseguire diritto lungo via Trieste. Già a partire da lunedì scatteranno i controlli da parte della Polizia locale.