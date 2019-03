Pila di gomme abbandonata nei pressi della scuola materna e dell’oratorio di Rancate.

Pila di gomme abbandonata

Diversi pneumatici sono stati abbandonati ieri (giovedì 21 marzo) in via Vismara a Rancate, frazione di Triuggio. Un cumulo di gomme lasciate a bordo strada, in una piccola rientranza, probabilmente nella notte. Proprio davanti alla scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta e all’oratorio. Le gomme abbandonate nell’ambiente sono causa di inquinamento per il suolo e per l’aria, sono a potenziale rischio di incendio, con il conseguente rilascio di diossina e altre sostanze nocive nell’ambiente, e infine, ma non di poco conto, con la loro capacità di raccogliere piccole quantità di acqua, rappresentano il terreno di coltura ideale per zanzare e altri insetti.

Si cerca il responsabile

L’invito è quello di rivolgersi alle forze dell’ordine qualcuno abbia assistito all’abbandonato abusivo delle gomme e possa fornire informazioni utili a risalire ai proprietari dei rifiuti abbandonati. Ai sensi del decreto ministeriale 82/2011 l’abbandono degli pneumatici nell’ambiente costituisce un illecito penale che, con l’applicazione dei decreti legislativi a esso collegati, dà luogo a una serie di sanzioni pecuniarie anche piuttosto pesanti.