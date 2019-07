Più controlli sulle strade e fuori dai locali per prevenire le stragi del sabato sera. Li effettueranno i carabinieri della Compagnia di Desio.

Più controlli sulle grandi arterie e fuori dai locali

In questi giorni i militari della Compagnia di Desio hanno intensificato i controlli del territorio di proprio competenza, nei pressi dei locali notturni di grande richiamo e sulle arterie viabilistiche principali, in concomitanza con l’esodo e il contro esodo estivo. Il servizio si struttura in posti di blocco itineranti e mira a prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. O, più in generale, le stragi del sabato sera.

Diverse pattuglie sulle arterie principali

I carabinieri saranno impegnati con diverse pattuglie su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Desio e in particolare fuori dai locali della movida brianzola e agli svincoli della Milano – Meda, della Valassina e della Monza – Saronno. Una grande attenzione sarà rivolta a chi si mette al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Saranno inoltre previsti controlli finalizzati alla riduzione della velocità entro i limiti consentiti.