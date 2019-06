Due podiste esperte in massaggio cardiaco hanno soccorso un uomo colto da malore questa mattina a Biassono, nel parco. Un intervento provvidenziale in attesa dell’immediato arrivo di ambulanza e Automedica.

Malore domenica mattina nel Parco

Questa mattina, domenica, poco prima delle 10 un uomo di 63 anni ha accusato un grave malore in via Costa Alta a Biassono, alla porta d’ingresso al Parco. L’uomo è collassato ma è stato subito soccorso grazie all’intervento di due podiste che correvano nel parco, entrambe di Biassono ed esperte in massaggio cardiaco.

L’intervento della Croce Bianca

In pochi minuti a Biassono è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Biassono e l’Automedica con il personale del “118” per proseguire le attività di rianimazione. Sul posto anche i Carabinieri. Il 63enne è stato poi trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza in codice rosso, che indica condizioni molto critiche.