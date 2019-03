Pompieri questo pomeriggio a Macherio per un principio di incendio nell’area a verde del centro sportivo.

Pompieri nel centro sportivo

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta questo pomeriggio a Macherio per un principio di incendio. Appena ricevuta la segnalazione, i pompieri sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno spento subito le fiamme. Sul posto è intervenuto anche il tecnico del Comune per un sopralluogo e per valutare i danni che fortunatamente sono stati contenuti. Al momento non si sanno le cause che possano aver generato il principio d’incendio. Potrebbe essere stato anche un semplice mozzicone che a contatto con il terreno secco può aver generato la fiamma.