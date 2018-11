Precipita dal ponte della stazione, paura per una 14enne. E’ successo alle 14.53 in via Tagliabue a Desio.

Precipita dal ponte della stazione, soccorsa una 14enne

A quanto risulta dalle prime informazioni, la ragazzina sarebbe stata appoggiata al parapetto. Per motivi ancora da accertare ha perso l’equilibrio ed è caduta al di sotto sulla strada. Sembra che la 14enne sia caduta di spalle.

Sul posto anche l’automedica

Sul posto, insieme ai soccorritori del 118 di Seregno Soccorso, anche l’automedica, oltre ai Carabinieri. Gli agenti della Polizia locale hanno invece chiuso la strada per impedire ai mezzi di transitare. In fase di ricostruzione la dinamica per capire cosa effettivamente sia successo.