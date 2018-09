Precipita dalla finestra, gravissimo 55enne. E’ accaduto poco dopo le 20.30 a Seregno in via Giusti.

L’allarme intorno alle 20.30

L’allarme al 118 attivato in codice rosso risale alle 20.39. In via Giusti si sono portati gli operatori di Seregno Soccorso, oltre all’automedica. Questi si sono immediatamente presi cura del 55enne precipitato dal secondo piano di una palazzina. Nel frattempo i Carabinieri hanno iniziato a raccogliere gli elementi per capire cosa sia effettivamente accaduto.

Dinamica al vaglio dei carabinieri

Ancora al vaglio dei militari la dinamica. Non è escluso che all’origine dell’accaduto ci sia un dissidio famigliare. Il 55enne è stato poi condotto in codice rosso all’ospedale. Sul posto i carabinieri che attualmente stanno indagando sulle cause dell’episodio ancora tutto da chiarire.