Precipita davanti agli amici durante un’escursione: grave un ragazzo di Cesano. Il 28enne è stato trasportato all’ospedale di Brescia in codice rosso. E’ in prognosi riservata.

Grave incidente in montagna ieri, domenica 2 giugno, nel Lecchese. Un giovane di 28 anni, residente a Cesano Maderno, è precipitato facendo un volo di circa 4 metri mentre si trovava in compagnia di amici sul Monte Due Mani, in territorio di Morterone.

Il gruppo, di cui facevano parte anche una ragazza di Segrate, una donna di Carnate, un giovane di Peschiera del Garda e un uomo di Milano, era praticamente giunto in cima al Monte quando, forse per aver messo un piede in fallo, il 28enne è precipitato per circa quattro metri. Come conseguenza della caduta il ragazzo è scivolato per altri 40 metri sul pendio erboso sotto gli occhi impotenti degli amici.

Intervenuti i volontari del soccorso alpino

Sul posto – si legge su GiornalediLecco.it – sono intervenuti i volontari della XIX Delegazione del Soccorso Alpino. Il soccorritori sono saliti in quota per consentire le prime cure al ragazzo che, in base alle prime informazioni raccolte, era grave ma cosciente. E’ stato quindi imbarellato e poi trasportato all’ospedale di Brescia in codice rosso. Attualmente è in prognosi riservata.

Trasportati gli amici del ferito

Sotto shock gli amici del giovane ferito non se la sono sentita di proseguire l’escursione. Così i volontari del Soccorso alpino hanno inviato due tecnici che si sono calati all’altezza del bivacco Locatelli e hanno caricato i ragazzi sull’eliambulanza per poi riportarli alle loro auto.