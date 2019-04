Precipita al Corno Rat e per soccorrerlo si rende necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’episodio, come racconta il GiornalediLecco.it, è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, lungo la via ferrata sopra San Tomaso, nel comune di Valmadrera.

Precipita al Corno Rat, soccorso

La vittima dell’incidente in montagna è un escursionista di 54 anni. Ignota al momento l’esatta dinamica dell’accaduto, i soccorsi sono stati lanciati poco dopo le 15.30 e per prestargli soccorso si è reso necessario l’intervento dell’elicottero da Bergamo oltre al personale del Soccorso Alpino.

L’incidente in un primo momento era apparso molto grave, in realtà il ferito è stato soccorso in stato di coscienza e le sue condizioni, fortunatamente, sembrerebbero meno preoccupanti di quanto era parso in un primo momento.