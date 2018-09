Prende fuoco il motore di un’autocisterna che trasportava benzina, chiusa la Monza Saronno. L’allarme poco dopo le otto all’altezza di Varedo. Principio d’incendio che ha interessato la motrice, prontamente spento dagli agenti della Polizia locale con l’aiuto dell’autista dell’autocisterna.

Fumo e fiamme nel vano motore

La cisterna viaggiava in direzione di Limbiate, quando è successo il fatto. Sono stati gli agenti della Polizia locale di Varedo che, di passaggio, hanno notato il fumo e sono intervenuti prontamente. Insieme all’autotrasportatore hanno provveduto a spegnere il principio d’incendio.

In seguito al principio d’incendio traffico in tilt

Il tratto della Saronno-Monza tra via Pastrengo e viale Brianza è stato chiuso al traffico con notevoli disagi alla viabilità, data l’ora di punta. La strada è rimasta interdetta alla circolazione anche per consentire la pulizia di una pericolosa macchia d’olio in prossimità della rotonda di via Brianza. Fortunatamente i danni sono stati limitati. In supporto anche una pattuglia dei carabinieri. La strada è stata riaperta dopo oltre un’ora.